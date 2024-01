Aunque fue necesaria una octava RC, no ha habido grandes sorpresas en el desarrollo de Linux 6.7, por no decir ninguna. En otros años, la versión estable sí llegó tras las siete habituales, pero no deja de ser normal que la gente se tome un descanso en el periodo navideño y esa versión requiera más tiempo. Pero semana arriba semana abajo, siempre le llega el turno a la estable, y eso es lo que ha lanzado hoy Linus Torvalds.

Linux 6.7 tuvo la ventana de fusión más grande de la historia del kernel, lo que significa que llega con muchas novedades. Entre ellas, y como es habitual, predomina el soporte para nuevo hardware, lo que no significa tanto que haya salido hace poco tiempo, que también, como que se soporta en el kernel algo que antes no lo hacía de manera oficial. Lo que tenéis a continuación es la lista de lo más destacado (vía Phoronix).

Novedades más destacadas de Linux 6.7

Procesadores : Soporte para activar/desactivar programas x86 de 32 bits y syscalls en el arranque. Compatibilidad con Arrow Lake y Lunar Lake en la utilidad Turbostat. Compatibilidad con Intel Lunar Lake M en el controlador LPSS. Mejora de la carga del microcódigo de la CPU x86. Optimizado TLB flushing y software shadow call stacks para RISC-V. Se elimina MIPS AR7, plataforma MIPS utilizada por routers y otros dispositivos de red desde hace tiempo. Perf añade soporte para eventos Zen 4 Unified Memory Controller «UMC». Compatibilidad con Intel IFS Gen2 para In-Field Scan. Más trabajo en Intel TDX para Trust Domain Extensions. Soporte inicial para el SoC AMD-Pensando Elba. Compatibilidad inicial con un SoC RISC-V de 64 núcleos. La compatibilidad con Intel Itanium IA-64 se ha retirado y eliminado del árbol del kernel. Soporte para sugerencias de tipo de carga de trabajo Intel Meteor Lake. Más preparativos para las APU AMD Instinct MI300A. Se añadió el controlador AMD Versal EDACM para esa IP AMD-Xilinx.

: Gráficos : Los gráficos Intel Meteor Lake ya se consideran estables. Más trabajo habilitando los gráficos integrados Xe 2 Lunar Lake. AMD Seamless Boot ahora funciona para más hardware AMD. Soporte para Intel DG2-G12. Habilitación continua en hardware de gráficos AMD de próxima generación. Compatibilidad con NVIDIA GSP en el controlador Nouveau para proporcionar compatibilidad inicial con la aceleración GeForce RTX 40 y mejorar la compatibilidad opcional con el hardware de la serie RTX 20/30 al hacer uso de los binarios NVIDIA GPU System Processor.

: Sistemas de archivos y almacenamiento : Bcachefs se fusionó finalmente como ese sistema de archivos nacido del código de la caché de bloques del núcleo de Linux. El trabajo de Bcachefs fue seguido por una segunda ronda de mejoras para mejorar el rendimiento. F2FS en Linux 6.7 soporta tamaños de página mayores. Nuevas características de Btrfs. EROFS ya no considera microLZMA experimental. Soporte de IO_uring FUTEX para un mejor rendimiento. Mediación IO_uring para AppArmor. Mejoras menores de estabilidad para JFS. MMC está viendo un 4~5% mejor rendimiento de escritura aleatoria para sistemas con soporte de Host Software Queue (HSQ). FSCRYPT funciona ahora con más hardware de cifrado en línea.

: Virtualización : Preparaciones AMD IOMMU SVA para el direccionamiento virtual compartido. Se ha añadido la virtualización LoongArch para KVM. KVM ahora permite hasta 4096 vCPU de apoyo. /proc/cpuinfo ya no se mostrará cuando AMD SVM esté deshabilitado por la BIOS del sistema.

: Otro hardware : Soporte de monitorización de sensores para más hardware de sobremesa. Nueva compatibilidad con hardware de red y mejora del rendimiento. Nuevo soporte de hardware de sonido Intel y AMD. Manejo nativo de errores de protocolo de enlace CXL. Soporte de DisplayPort Alternate Mode 2.1 «DP Alt Mode 2.1» para el controlador USB Type-C. Los controladores Intel La Jolla Cove Adapter han sido upstreamizados como parte del Intel Vision Sensing Controller. Limpieza del controlador de la cámara Intel Atom ISP. Abandono de los controladores Ethernet QLGE y WiFi rtl8192u sin mantenimiento. Nuevo trabaco con los teclados Dell y Lenovo. Soporte para ASUS Screenpad. Un controlador de plataforma ACPI para sistemas Inspur. Soporte Cooler Booster para portátiles MSI.

: General : MM optimizaciones de rendimiento, así como un mejor manejo de UEFI memoria no aceptada. Más trabajo FUTEX2. Mejoras en el programador. Continuación del trabajo en printk threaded print como requisito para obtener soporte en tiempo real (PREEMPT_RT) mainlined. Se ha integrado más código Rust.

: Seguridad : Desactivación de Intel IBRS cuando una CPU está fuera de línea para ayudar a ofrecer un mejor rendimiento en algunos casos. Limpieza adicional de la mitigación de AMD Inception/SRSO. Una nueva opción make hardening.config para el kernel como valores por defecto sanos para construir un kernel reforzado en seguridad. Reducción del papel de algunos algoritmos criptográficos inseguros y obsoletos. Los controles de acceso LandLock ahora cubren las redes. Una solución multiproveedor para los informes confidenciales de certificación informática. Reformulación de la generación de cabeceras PE para reducir el área de ataque.

:

Ya disponible. Los usuarios de Ubuntu mejor esperan

Linux 6.7 ya se puede descargar, pero cuidado con hacerlo. Desde aquí, aunque a los usuarios de Ubuntu solemos hablarles de Mainline Kernels como herramienta para instalar las versiones que llegan directamente de Linus Torvalds y su equipo, recomendamos quedarse en la versión que ofrece el sistema operativo. Ya en 24.04 se dará el salto a 6.8 probablemente.