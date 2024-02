Tras una semana en la que las cosas fueron más estables, Linus Torvalds lanzó Linux 6.8-rc3 con un tamaño más grande de lo que se esperó, pero llegando a un punto que no le preocupa. Tal y como se toma cualquier contratiempo, si se llegara a preocupar sería por algo realmente grave, algo que probablemente haría que no se cumplieran los plazos para nada. Pero no ha sido ese el caso.

De hecho, la nota de este 4 de febrero es más bien corta. El punto en el que habla del tamaño es corto y sólo menciona el tamaño refiriéndose a él como «ligeramente más grande» y de que no es nada que le preocupe. Luego nos habla de que ha habido un poco de todo.

Linux 6.8 será el kernel de Ubuntu 24.04

«Un rc3 un poco más grande de lo que esperaba, aunque en esta etapa del proceso de lanzamiento no es algo que realmente me preocupe todavía. Aparte de las habituales correcciones de controladores (destacando sonido, gpu y nvme), tenemos principalmente correcciones del sistema de archivos (tracefs y ext4) y una gran parte de actualizaciones de herramientas (perf y selftests). El resto es una colección aleatoria de correcciones. Bastante tranquilo en el lado de arco, con principalmente sólo algunas correcciones parisc.«

Si no pasa nada muy extraño y como ya habría confirmado Canonical, las fechas encajan para que Linux 6.8 sea la versión del kernel que use Ubuntu 24.04 Noble Numbat. Tiene que llegar en abril, y Linux 6.8 aterrizaría el 10 de marzo si requiere las 7 Release Candidates habituales y el 17 del mismo mes si se lanza la versión reservada para los desarrollos más difíciles. En cualquiera de los dos casos mencionados estará disponible más de un mes antes de la versión estable de Noble Numbat, por lo que llegará incluso para su beta.

Los usuarios de Ubuntu que quiera usarlo llegado el momento sólo deberán instalar la última versión del sistema operativo. Los de una versión normal o interim deben hacerlo obligatoriamente para no quedarse sin soporte, mientras que los de una versión LTS pueden o bien usar herramientas como Mainline o bien esperarse unos meses hasta que Canonical active el HWE. Ubuntu se mantendrá en Linux 6.8 hasta octubre de 2024, coincidiendo con el lanzamiento de Ubuntu 24.10 OAdjetivo OAnimal, y el sistema operativo pasará a usar Linux 6.10 o 6.11.