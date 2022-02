Lo siento, pero debo insistir en este dato. Ubuntu 16.04 se lanzó en abril de 2016, y dejó de recibir soporte en abril de 2021. La versión táctil del sistema operativo desarrollado por Canonical se basó en ese Xenial Xerus, y no había que preocuparse demasiado mientras siguiera recibiendo soporte, pero ya hace semanas que estamos esperando a que UBports lance una actualización basada en Focal Fossa. Pues bien, tendremos que seguir esperando, porque hoy han lanzado la OTA-22 y siguen sin dar el salto.

Las cosas como son. Nadie quiere software inmaduro que esté lleno de bugs, pero tampoco es el mejor de los negocios usar un sistema operativo basado en otro cuyo soporte ya ha finalizado. UBports dice que tienen trabajo por delante, que prefieren ir con pies de plomo, pero la espera está siendo demasiado larga. En cualquier caso, Ubuntu Touch es un sistema operativo para una minoría, y es comprensible que el equipo de desarrolladores quiera cuidar a los usuarios existentes no arriesgando demasiado.

Novedades más destacadas de la OTA-22 de Ubuntu Touch

En el Volla Phone usarán la imagen del sistema Halium 10. Entre otras cosas, eso le permitirá usar el lector de huellas dactilares.

Soporte para la cámara en el navegador Morph, por lo que ahora funcionan las videollamadas. UBports dice que esta es la novedad más importante de OTA-22.

Se ha avanzado el trabajo para hacer funcionar la radio FM en algunos dispositivos.

Las apps QQC2 ahora respetan el tema del sistema.

La pantalla de bloqueo (greeter) ha recibido algunas mejoras, y ahora permite la rotación.

Muchas mejoras para el control de volumen y calidad de sonido en los Pixel 3a y 3a XL.

Port completado para los Oneplus 5 y 5T.

WebGL se ha activado en la mayoría de dispositivos.

En la app de autocompletación de llamadas, Dialpad, mientras se están escribiendo números se verá cómo aparecen los contactos con números que empiecen por lo que estamos marcando. Si vemos el que deseamos, sólo tenemos que tocar sobre él para iniciar la llamada.

No vamos a insistir en que esta OTA-22 sigue basándose en Xenial Xerus, no, sólo decir que ya está disponible y se siguen solucionando problemas. La próxima será la OTA-23, y yo me espero que sigan sin dar el salto a Focal Fossa. Mientras la letra sea buena, podemos aceptar que se vaya despacito. Recordamos que el PinePhone y la PineTab usan otra numeración para las versiones de su sistema operativo.