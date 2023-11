Lo primero, pedir disculpas por la confusión. Mi traductor mental me ha jugado una mala pasada y pensaba que estábamos ante algo que llegaría la semana que viene, por lo que he tomado la noticia como si de una Release Candidate se tratara. Ha sido gracias a mi suscripción a DistroWatch, que avisa del lanzamiento de cualquier distribución, que me he dado cuenta de mi error. Podría arreglar el artículo anterior, pero el «daño» ya está hecho y costaría más eso que escribir uno nuevo con toda la información de la llegada de la OTA-3 de Ubuntu Touch.

Creo que está claro que esta OTA-3 no es la misma que la que llegó hace años, pero no está de más recordar que las cuentas se reiniciaron al subir la base a 20.04, de nombre en clave Focal Fossa. Entre las novedades destaca el soporte para nuevos dispositivos, sobre todo el de la PineTab original de 2020 porque no estaba garantizado. Todo lo contrario. La lista de novedades de OTA-3 de Ubuntu Touch es la que tenéis a continuación.

Novedades de OTA-3 de Ubuntu Touch (Focal)

Primer lanzamiento de la imagen del sistema Ubuntu Touch 20.04 para PinePhone, PinePhone Pro y PineTab (beta).

cambio de la API content-hub y corrección de seguridad.

hfd-service / lomiri-system-settings: Restaurar la capacidad de desactivar las vibraciones de las notificaciones y otras aplicaciones.

Cambiar el proveedor primario de base de datos APN a lineageos-apndb (desde mobile-broadband-provider-info). Esto permite a más usuarios tener sus datos móviles y MMS de trabajo fuera de la caja.

location-service: (Re-)Añadir proveedor gpsd (reenviar puerto desde UT 16.04, requerido para dispositivos Linux mainline PinePhone).

servicio de localización: Exponer la propiedad ClientApplications D-Bus para ser consultada por el shell Lomiri, por lo que los clientes del servicio de localización se les puede conceder algún tiempo de cálculo para la actualización de los datos de localización.

lomiri-keyboard: Diseños de teclado añadidos / mejorados (Avro, Bengalí tradicional, Persa).

configuración del sistema: Modificación de la interfaz de usuario y de la estructura de menús de las páginas de seguridad/privacidad.

Ajustes del sistema: Reflejar el cambio de selección de canal en la página de configuración de actualizaciones

Soporte preliminar de Snap.

aplicación de mensajería: Implementación de la búsqueda en las conversaciones.

Navegador Morph: Eliminación del motor de búsqueda Peekier de la lista de motores de búsqueda disponibles, cambio al motor de búsqueda predeterminado del navegador (DuckDuckGo) de forma automática; cambio de modo móvil/escritorio añadido; casilla de verificación para autoLoadImages añadida a la configuración; actualización de QtWebEngine a 5.15.15.

QtMir: Añadido soporte para DSI como opción de visualización interna (corrige la rotación del shell en dispositivos PinePhone); re-habilitado soporte para portapapeles basado en content-hub (resuelve copiar+pegar entre apps).

waydroid/QtMir: Ajustar el cálculo del tamaño de pantalla disponible para aplicaciones Android (no cortar los botones de navegación inferiores)

Evitar que Lomiri y lomiri-system-compositor mueran cuando se ejecutan sin memoria.

usb-moded: Extender la detección de tethering a CDC-{NCM,ECM}, añade soporte para USB tethering a, por ejemplo, el Fairphone 4.

Actualizaciones de traducción (muchas gracias a todos los colaboradores de i18n en hosted.weblate.org, muchas gracias también a los proveedores del servicio hosted weblate).

Habilitaciones específicas FP4 y P3a de Halium QSG.

Dispositivos soportados

Asus Zenfone Max Pro M1.

Pro1-X.

Fairphone 3 and 3+.

Fairphone 4.

Google Pixel 3a and 3a XL.

JingPad A1.

Oneplus 5 and 5T.

OnePlus 6 and 6T.

PinePhone (beta).

PinePhone Pro (beta).

PineTab (beta).

PineTab2 (beta).

Sony Xperia X.

Vollaphone.

Vollaphone X.

Vollaphone 22.

Vollaphone X23.

Xiaomi Poco M2 Pro.

Xiaomi Poco X3 NFC / X3.

Xiaomi Redmi Note 9, 9 Pro, 9 Pro Max and 9S.

Instalación vía «flasheo»

La lista de novedades se completaría con la de bugs corregidos y parches de seguridad. Está disponible en las notas de lanzamiento, en donde también explican que los usuarios de un dispositivo de PINE64 deben descargar la imagen correspondiente y e instalarla vía «flasheo»; seguro que a alguno de nuestros lectores se les ocurre una mejor traducción para esa palabra, que lo que quiere decir es grabarla o «quemarla» en una SD o en la memoria interna.

Los usuarios existentes pueden actualizar desde el mismo sistema operativo.