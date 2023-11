A lo largo de esta semana tiene que llegar la OTA-3 del Ubuntu Touch basado en Ubuntu 20.04. Tras subir la base a Focal Fossa se reinició la numeración, por lo que habrá que referirse a ella sólo como «OTA-3». Cuando llegue el momento publicaremos un artículo (ya lo hemos hecho) con las novedades que incluye esta versión, pero aquí traemos buenas noticias para aquellos que fueron pacientes y mantuvieron la PineTab original aún cuando parecía haber sido totalmente abandonada.

Yo no pude. Yo me deshice de ella y, sinceramente, ni recuerdo cuándo. En cualquier medio por el que se pidiera soporte o información sobre qué pasaría con la PineTab original se recibían respuestas del tipo «no se vendieron las suficientes» o se leía información sobre que un sistema operativo abandonaba el soporte. Con eso, con un Xenial Xerus también olvidado y sin poder instalar nada tirando de Libertine, la PineTab original sólo tenía sentido para desarrolladores o para los que pudieran soportar lo lento que era al abrir vídeos de YouTube o chatear con algún app de mensajería como TELEports.

OTA-3 de Ubuntu Touch llega a los dispositivos de PINE64

Pero las cosas podrían cambiar mucho pronto. No podré informar sobre hasta qué punto lo hace porque ya no tengo una, pero UBports ha añadido en su lista de dispositivos compatibles a todos los de PINE64, concretamente el PinePhone, PinePhone Pro, PineTab y PineTab2. En todos los casos incluyen la etiqueta «beta», pero beta es más que nada. De hecho yo tuve la PineTab más de dos años y no recuerdo haber estado en el canal estable nunca; siempre estuve en el Dev.

La instalación se tiene que hacer vía grabación, haciendo el «flash», que es quemando la imagen en una tarjeta SD o en el disco duro. Las imágenes están disponibles en este enlace, y para instalarla en la memoria interna debería hacerse lo explicado en este artículo sobre JumpDrive: se graba la imagen de JumpDrive en una SD, se introduce la SD en el dispositivo y se arranca conectado a un ordenador. El PC la reconocerá y permitirá instalar cualquier imagen compatible.

No está claro hasta dónde llegarán las funcionalidades tras la actualización. Con un poco de suerte es posible usar Libertine (aplicaciones de repositorio con interfaz grafica). Si lo es, a lo mejor me precipité al deshacerme de la mía…