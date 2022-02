Plasma 5.24.2 corrige muchos menos fallos que en la versión anterior

KDE se mostró satisfecho con el lanzamiento de Plasma 5.24. Dijeron que todo fue bastante bien, e introdujo algunas novedades vistosas, como la nueva vista general. Aún así, hoy hace siete días lanzaron la primera actualización de punto de la serie y se corrigieron más fallos de los esperados en una versión del entorno gráfico que se suponía bastante pulida. Hace unos instantes, el equipo K ha lanzado Plasma 5.24.2, y parece que esta vez sí han tenido menos trabajo.

Aunque se supone que en las actualizaciones de mantenimiento sólo se corrigen bugs, también pueden hacer pequeños retoques estéticos para que la interfaz quede más consistente. Aún así, que nadie se espere novedades muy destacadas; esas están reservadas para la próxima versión del entorno gráfico de KDE, Plasma 5.25.

Algunas novedades de Plasma 5.24.2

Entre las novedades que han llegado junto a Plasma 5.24.2 tenemos que el texto del título/encabezado en los menús ya no se corta en los casos en los que es más largo que el texto de cualquiera de los otros elementos del menú, se ha corregido una de las formas en que el teclado virtual podía no aparecer como se esperaba a pesar de estar configurado correctamente en Wayland, en X11, cuando se configura el efecto de visión general para que aparezca al pulsar la tecla Meta, ya no puede activarse de forma inapropiada desde la pantalla de bloqueo y el applet Mostrar Escritorio tiene ahora una línea indicadora que aparece cuando se está mostrando el escritorio al igual que el applet Minimizar Todo, y la línea del applet Minimizar Todo ahora toca el borde del panel independientemente de sus márgenes internos.

KDE ha lanzado Plasma 5.24.2 hace unos instantes, y eso suele significar dos cosas. La primera es que su código ya está disponible para el que quiera descargarlo y trabajar con él. La segunda es que las novedades ya están disponibles en KDE neon y pronto lo estarán en el repositorio Backports de KDE. El resto de distribuciones, menos las Rolling Release, tendrán que esperar algo más para poder instalar Plasma 5.24.2.