Como dicta la sucesión de Fibonacci (1, 1, 2, 3, 5…), aunque con un día de retraso, KDE ha lanzado hace unos instantes Plasma 5.26.2. La semana pasada se detectaron bastantes bugs sólo días después del lanzamiento de la versión punto-cero, lo que contrasta un poco con lo sucedido esta semana. El lanzamiento de hoy también corrige varios bugs, pero han costado un poco más de encontrar. Esto no es ni bueno ni malo, ya que, por una parte, que no se encuentren no quiere decir que no estén, y, por otra, también podría traducirse en una identificación más tardía.

KDE ha publicado varios enlaces para este lanzamiento. Uno de ellos anuncia que hay una nueva versión, en otro se puede leer la lista completa de cambios y en otro se puede descargar el código. En total, Plasma 5.26.2 ha corregido 51bbugs, aunque para poder aprovechar algunas correcciones habrá que esperar a otro lanzamiento, el de KDE Frameworsk 5.100.

Plasma 5.26.2 ya disponible

Entre las novedades que han llegado junto a Plasma 5.26.2 tenemos que, en la sesión de Plasma Wayland, abrir Dolphin desde la ventana emergente de Discos y Dispositivos ahora levanta su ventana existente, si ya estaba abierta, o que arrastrar y soltar ventanas en el Widget Pager ahora funciona mucho mejor, con menos complicaciones. Una de las novedades que llegan junto a 5.26.2 pero que no funcionarán hasta la llegada de Frameworks 5.100 es que se ha corregido un problema que podía provocar que no se detectara la entrada al utilizar la nueva función de rebobinado del botón del ratón.

Plasma 5.26.2 ha sido anunciado hace unos instantes, y cualquier interesado ya puede descargar su código. Aunque nos interese usar la nueva versión, lo mejor es esperar a que nuestra distribución Linux añada los nuevos paquetes, algo que harán antes KDE neon y las distribuciones Rolling Release. Los sistemas operativos basados en Debian también pueden añadir el repositorio Backports.