Con lo que está en el horizonte, creo que no habrá muchos interesados en un artículo como este, pero solemos cubrir todos los lanzamientos de la última versión del escritorio de KDE y hace unas horas que está disponible Plasma 5.27.10. Es la décima actualización de mantenimiento de la última versión en llevar el 5 delante, y aún llegará al menos una más antes de eso a lo que se refieren como Mega-Lanzamiento KDE 6.

Incluso a mí me pilló un poco por sorpresa, pero porque ya no le presto tanta atención. Además, los fines de semana no nos trajeron mucha información sobre los bugs corregidos en Plasma 5.27.10, me imagino que porque la gran mayoría de parches de este tipo son los bugs de cierta importancia de los que ya no nos informa Nate Graham. En total, Plasma 5.27.10 ha introducido 96 cambios, cuya lista tenéis disponible en este enlace.

Unas pocas novedades de Plasma 5.27.10

Sin mirar la lista completa de cambios, podemos asegurar que entre lo más destacado tenemos una corrección de un error que podía provocar que no se recordaran correctamente las posiciones de los iconos del escritorio, especialmente si el sistema había tenido conectadas varias pantallas y otra de otro error que podía provocar que Color Nocturno iniciara la transición al modo nocturno en momentos inadecuados al utilizar una determinada combinación de ajustes. Por otra parte, el control de brillo ahora funciona en sistemas FreeBSD, ya que KDE no sólo está disponible en Linux (que se lo pregunten a sus apps), y el navegador web preferido se busca ahora de forma más fiable.

Plasma 5.27 es una versión LTS. La lanzada ayer ya está disponible, pero sólo en forma de código o en distribuciones como KDE neon. En las próximas semanas llegará a las diferentes distribuciones Linux que usen la última versión del escritorio de KDE, entre las que se adelantarán más las Rolling Release.