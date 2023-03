Tal y como se esperaba, KDE ha lanzado hoy Plasma 5.27.2, la segunda actualización de mantenimiento de la última versión de Plasma 5. Es una versión LTS, por lo que estará soportada durante más tiempo, pero lo que quizá no esperábamos era que se corrigieran tantos fallos en una serie de la que se decía que todo pintaba muy bien. Y no, no es que la gente haya estado quejándose o haya noticias de que Plasma 5.27 sea un desastre, pero la lista de fallos corregidos da que pensar.

Pensando bien, sencillamente están mejorando lo que ya había llegado bien. Pensando mal, Plasma 5.27 no llegó en buena forma, y ahora están corrigiendo los fallos. Sea lo uno o lo otro, la buena noticia es que las correcciones están llegando, y la siguiente es una lista con algunas de las novedades que han llegado junto a Plasma 5.27.2.

Algunas novedades de Plasma 5.27.2

Al configurar un nuevo sistema Plasma, las aplicaciones que están ancladas al Administrador de tareas por defecto en Plasma (Discover, Configuración del sistema, Dolphin, y un navegador web), pero que no están instaladas por defecto en el sistema operativo que está utilizando, ahora simplemente se omitirán, en lugar de permanecer visibles con un icono roto y no hacer nada cuando se hace clic.

Corregida una regresión reciente que causaba la aparición de artefactos de línea alrededor de los paneles cuando se utilizaba un factor de escala fraccional en la sesión Plasma Wayland.

Se ha corregido un caso en el que KWin podía bloquearse en la sesión de Plasma Wayland mientras se reproducía un vídeo en VLC.

Se ha corregido un caso en el que KWin podía bloquearse al salir de una sesión de Plasma Wayland y dejartnos colgados.

Cuando se utiliza la reciente versión 1.8.11 o posterior de la biblioteca fwupd, ahora Discover siempre se iniciará correctamente.

Se ha corregido una regresión reciente que podía hacer que powerdevil se bloqueara con ciertas configuraciones multipantalla, rompiendo la gestión de energía.

Se ha corregido un caso en el que Preferencias del Sistema podía bloquearse al aplicar o revertir cambios en la disposición de las pantallas.

Corregida una importante regresión reciente en cómo se dibujaban los temas decorativos de las ventanas Aurorae en la sesión Plasma Wayland.

Se ha corregido una regresión semi-reciente en la sesión de Plasma Wayland que permitía al cursor ir brevemente 1 píxel más allá de la pantalla en los bordes inferior y derecho de la pantalla, rompiendo en cierto modo la Ley de Fitts y provocando que los elementos de interfaz de usuario activados por hover en los bordes de la pantalla parpadearan.

Se ha corregido un problema en la sesión de Plasma Wayland por el que el tamaño del escritorio se calculaba de forma sutilmente incorrecta cuando se utilizaba un factor de escala fraccionario y provocaba varios fallos visuales y funcionales de un píxel por todas partes.

Discover ya no muestra tonterías completas para la mayoría de las aplicaciones proporcionadas por distro-repo en el campo «Distribuido por:» en las páginas de aplicaciones.

La versión QML semi-nueva del efecto Ventanas Presentes ahora funciona correctamente con el teclado cuando se invoca en su modo que sólo muestra las ventanas de una app específica, ya no permitiendo enfocar invisiblemente ventanas de otras apps también.

Al utilizar un factor de escala fraccionario en la sesión de Plasma Wayland, el cursor se muestra ahora correctamente en las aplicaciones que utilizan XWayland.

Los arreglos multipantalla consistentes en pantallas del mismo proveedor que difieren sólo por el último carácter de sus números de serie (imagina una gran compañía comprando monitores al por mayor) ya no se mezclarán al iniciar sesión.

Plasma 5.27.2 está disponible desde hace unos instantes, y pronto deberían llegar los nuevos paquetes a KDE neon, el sistema propio de KDE con el que no tienen que acatar las órdenes de nadie (como hace Kubuntu). La semana pasada, KDE neon anunció su disponibilidad antes que KDE la de Plasma 5.27.1, sólo como detalle. Más tarde debería llegar al repositorio backports de KDE y al resto de distribuciones, cuya llegada dependerá de la filosofía de los diferentes proyectos.