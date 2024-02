Aunque aquí en Ubunlog cubrimos mucho más del mundo Linux, el tema central del blog es Ubuntu. Ubuntu son todos los sabores oficiales y los basados en ellos, y Kubuntu es Ubuntu con escritorio KDE. El lanzamiento que tuvo lugar ayer debe alegrar a los usuarios de este sabor por todo lo nuevo que trae, pero al mismo tiempo puede que sientan cierta impaciencia porque no podrán usar Plasma 6 ni nada del Mega-Lanzamiento hasta octubre de este año… como poco.

Hace meses, KDE empezó a escribir sobre este aterrizaje múltiple como el Mega-Lanzamiento, unas veces con ese nombre y otras como el KDE Mega-Lanzamiento 6 o algo similar. El nombre es lo de menos. Lo importante es qué incluye, y además de una actualización mayor(ísima) del entorno gráfico hay salto a Frameworks 6 y un nuevo set de aplicaciones para completar el paquete. Muchas novedades de las que vamos a intentar hacer un resumen.

Plasma 6.0 llega con muchos cambios por defecto y preparando el futuro

Hace poco más de un año llegó Plasma 5.27 con novedades como el sistema avanzado para apilar ventanas, e introdujo grandes mejoras. Un año después de estar usando todo aquello, cuando ya se ha convertido en cotidiano, llega a saber a poco y ya se echaban en falta novedades. Y vaya que si las hay.

Muchas de ellas se introducirán por defecto. A partir de este Plasma 6.0, la sesión de Wayland será la que se use por defecto, aunque sigue siendo posible iniciar en X11. Otros cambios por defecto incluyen el panel inferior flotante (imagen de cabecera), la vista general se ha fusionado con la de la rejilla y ahora tenemos algo similar a lo que hay en GNOME y el conmutador de tareas ahora pasa a mostrar tarjetas, dejando atrás el panel lateral que veíamos hasta ahora. Otros cambios por defecto no los notaremos en todas las distribuciones Linux, pero sí en KDE neon: ahora un clic en Dolphin selecciona y no abre.

Hay cosas que no se ven, pero se sienten o intuyen. El rendimiento ha mejorado y también se han puesto los cimientos para cambios que llegarán en un futuro a medio plazo. En ese futuro, KDE considera que Plasma ya está lo suficientemente maduro como para lanzar menos versiones al año, pasando de las 3-4 actuales a lanzar sólo dos como hace GNOME. Sería entonces cuando las malas noticias para los usuarios de Kubuntu se convirtieran en inmejorables: es probable que las versiones normales de cada 6 meses siempre usen la última versión de Plasma. Pero esto no tiene que ver con el Mega-Lanzamiento.

Aún hay más

Los colores han recibido cuidados:

Plasma en Wayland ahora tiene soporte parcial para Alto Rango Dinámico (HDR). En monitores y software compatibles, esto le proporcionará colores más ricos y profundos para sus juegos, vídeos y creaciones visuales.

Configura un perfil ICC para cada pantalla individualmente y Plasma ajustará los colores en consecuencia. Las aplicaciones aún están limitadas al espacio de color sRGB, pero estamos trabajando para aumentar pronto el número de espacios de color compatibles.

Para mejorar la accesibilidad de Plasma, hemos añadido soporte para filtros de corrección del daltonismo. Esto ayuda con protanopia, deuteranopia o tritanopia.

Aplicaciones de febrero de 2024

El pasado diciembre deberíamos haber recibido KDE Gear 23.12.0, pero el calendario no acompañaba. De haberlas lanzado en ese momento, este febrero tendríamos que haber recibido KDE Gear 23.12.2, y nada de eso estaba preparado para Plasma 6, Frameworks 6 y el Qt6 que ya usa KDE neon. Por lo tanto decidieron esperar y hacer un baile de fechas que se mantendrá, si no me equivoco, hasta agosto de este año.

Lo que nos entregaron en el Mega-Lanzamiento fue KDE Gear 24.02.0, y se han introducido novedades como:

Mejoras en Kontact, KMail, KOrganizer y Kleopatra.

El mapa interior de Itinerary muestra ahora todos los servicios del edificio o la zona que estemos viendo en ese momento. Esto ayuda a encontrar un lugar donde tomar un café en una gran estación de tren o un sitio donde comer cerca del hotel. Esta función está basada en OpenStreetMap, funciona sin necesidad de conectarse a Internet y los términos de búsqueda no salen del dispositivo.

Varias aplicaciones de KDE Education han subido a Qt6.

Kdenlive ha mejorado aún más su función de subtítulos, permitiéndole incorporar varios subtítulos en una sola pista. Esto es especialmente útil para vídeos que requieren subtítulos en varios idiomas. También hay opción de importar y exportar subtítulos.

Mejoras de accesibilidad en Dolphin.

Spectacle muestra ahora un icono en la bandeja del sistema mientras está grabando, y permite grabar un área que seleccionemos previamente.

PlasmaTube es compatible también con Piped y PeerTube. Además, ofrece opción de PiP.

Todo esto ya está disponible, pero de momento sólo se puede instalar compilando el código por uno mismo o en KDE neon.

Más información en la nota de este lanzamiento.