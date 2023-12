Tras unas últimas semanas en las que KDE nos ha adelantado novedades como un panel inferior más inteligente o la función para no perder el puntero por el escritorio, el equipo de desarrolladores ha bajado un poco el listón. Hace unas horas, esta madrugada en España, Nate Graham ha publicado un artículo en el que casi todo lo que han publicado son errores corregidos, lo que puede saber a poco pero era algo que tenía que llegar.

En la lista de bugs no se recogen ni los de poca importancia ni otros menos importantes aún que, aunque estaban presentes, en teoría no han llegado casi al usuario final, no los hemos experimentado. Lo que tenéis a continuación es esa lista con lo nuevo que ha llegado en los últimos siete días.

Como nuevas funciones sí ha llegado una de la mano de Harald Sitter: cuando se utiliza la notificación automática de fallos, la notificación del sistema que informa de que se ha notificado automáticamente un fallo ahora también da la oportunidad de enviar un mensaje para decir a los desarrolladores lo que estaba haciendo o ayudarles a entender el contexto que rodea el fallo.

Corrección de errores que llegarán a KDE

Corregido un caso en el que Dolphin podía bloquearse al deshacer un trabajo de renombrado masivo (Akseli Lahtinen).

Poner a cero la alineación del sector ya no bloquea el Gestor de Particiones (Andrius Štikonas).

El cambio de idioma al portugués europeo ahora funciona correctamente (Harald Sitter).

La página Archivos recientes de Preferencias del sistema ahora permite resaltar los ajustes no predeterminados (Méven Car).

La página Ahorro de energía de Preferencias del sistema ahora también permite resaltar ajustes no predeterminados (Jakob Petsovits).

En la página Bordes de pantalla Preferencias del sistema, la casilla de verificación «Permanecer activo cuando las ventanas están a pantalla completa» ahora se resalta correctamente cuando se encuentra en un estado no predeterminado (Nate Graham).

Al utilizar un panel táctil para desplazarse por los controles deslizantes en Plasma, ahora se desplaza en la dirección esperada cuando se utiliza el desplazamiento invertido/»natural» (Ismael Asensio).

Al tomar una captura de pantalla en Spectacle con la opción «copiar automáticamente al portapapeles», la notificación del sistema que informa de esto ahora se puede hacer clic con éxito para abrir la imagen en el visor de imágenes por defecto (Noah Davis).

La ventana emergente del widget del reloj digital «Añadir más zonas horarias» ya no es a veces demasiado estrecha para leer las zonas horarias disponibles (Nate Graham).

Se han corregido varios problemas de posicionamiento de ventanas al utilizar el modo de colocación «Minimizar superposición» con un factor de escala fraccionario en la sesión Plasma Wayland (Yifan Zhu).

Rendimiento y técnicos

Se ha añadido soporte para «DMA-Fence deadlines», que debería mejorar el rendimiento y la capacidad de respuesta en sistemas con GPUs Intel integradas en la sesión Plasma Wayland (Xaver Hugl).

Se ha mejorado mucho el rendimiento del efecto KWin Overview; ahora es mucho más fluido y se está trabajando para que también se abra más rápido (Vlad Zahorodnii y Marco Martin).

La transición a Color nocturno ya no afecta al rendimiento cuando se utilizan determinadas GPU de AMD (Xaver Hugl).

Adaptada la página de Cuentas en Preferencias del Sistema para que funcione con Qt 6 (Nicolas Fella).

Automatización y sistematización

Añadida una prueba para garantizar que el ajuste de la velocidad de animación funciona como se espera (Fushan Wen).

Se ha añadido una prueba para garantizar que la extracción del color de acento del fondo de pantalla funciona correctamente (Fushan Wen).

Se ha añadido una prueba para garantizar que el control deslizante de tiempo del widget Controlador multimedia funciona correctamente (Fushan Wen).

Se ha añadido una prueba de la interfaz gráfica de usuario para garantizar que la página «Acerca de este sistema» del Centro de información muestra los datos correctamente (Alexander Wilms).

Cuándo llegará todo esto a KDE

Plasma 5.27.11 llegará en febrero, no digo fecha porque puede bailar, Frameworks 113 debería llegar a lo largo del día de hoy y el 28 de febrero de 2024 llegarán Plasma 6, KDE Frameworks 6 y KDE Gear 24.02.0.

Para disfrutar de todo esto lo más pronto posible tenemos que añadir el repositorio Backports de KDE, usar un sistema operativo con repositorios especiales como KDE neon o cualquier distribución cuyo modelo de desarrollo sea Rolling Release.

Imágenes y contenido: pointieststick.com.