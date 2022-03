No sé si os habéis dado cuenta, pero aquí en Ubunlog ya hemos actualizado el logotipo de Ubuntu, que coincide con el nuestro. Lo hemos hecho porque Canonical lo anunció oficialmente la semana pasada, y ya ha empezado a usarlo también en la Daily Build de Ubuntu 22.04. Si estoy en lo cierto, han empezado a usarlo hoy, o desde hace muy poco, ya que he actualizado mi instalación de Jammy Jellyfish y, al iniciar, lo que veis en la captura de cabecera no era así.

Lo que aparece arriba me ha salido tras reiniciar, y me ha llamado la atención porque porque no se parece a lo que estaba acostumbrado. Ya están usando el nuevo logotipo, el nuevo CoF (Circle of Friends o círculo de amigos) en el centro y el logotipo completo, con el nombre con la «U» mayúsculas y el rectángulo, en la parte inferior. Lógicamente, este diseño podría cambiar en las próximas semanas, pero también podríamos estar ante lo que veremos al iniciar Ubuntu dentro de un mes exacto.

Ubuntu 22.04 LTS llegará el 21 de abril

No menos importante es lo que vemos en la captura anterior. Visto en «Acerca de» y confirmado en Neofetch, Ubuntu 22.04 ya está usando GNOME 42. Más concretamente, está usando su beta, pero esto significa que la versión estable subirá directamente de la versión 40 a la 42, tal y como muchos esperábamos. Y también llama un poco la atención lo que vemos en la siguiente captura.

Hasta hoy, y en Impish Indri y anteriores, al hacer clic en alguna de las opciones de la bandeja del sistema veíamos como se ampliaba el menú; desde hoy, lo que veremos será más o menos lo mismo, pero en un color diferente. De esta manera es más fácil entender que estamos ante un nuevo contenido, es decir, que hemos abierto algo.

Ubuntu 22.04 LTS Jammy Jellifysh llegará el próximo 21 de abril, con Linux 5.15 y muchas novedades interesantes.