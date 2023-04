Pasa en todas las familias. Al más pequeño se le trata de una manera diferente, y éste también se comporta a su manera. Durante varios años, el equipo de desarrolladores del sabor Budgie de Ubuntu parecía más animado, era el primero en dar las noticias, lo preparaba todo antes que nadie… pero ahora que tiene tres hermanos menores parece que ha madurado, por lo menos un pelín. Se han notado algunas diferencias, como, por ejemplo, que la página de descargas no ha mostrado nada de Ubuntu Budgie 23.04 hasta más tarde de lo que venía siendo habitual.

Es la sensación que me he llevado esta mañana, ir a su página web y ver que no tenían la pestaña sobre Ubuntu Budgie 23.04 a modo de hueco pillado (el anglicismo placeholder es la palabra que se usa en estos casos). Pero el hecho es que ya se ha publicado una nueva versión, y este es otro de esos artículos en los que cubrimos las novedades de una actualización de uno de los sabores oficiales de Ubuntu.

Novedades de Ubuntu Budgie 23.04

Soportado durante 9 meses, hasta enero de 2024.

Linux 6.2.

Budgie 10.7.1 , en donde se encuentran la mayoría de las novedades. Para una lista completa, merece la pena visitar el artículo que publicaron el 11 de abril.

, en donde se encuentran la mayoría de las novedades. Para una lista completa, merece la pena visitar el artículo que publicaron el 11 de abril. Applets y mini-apps: Muchas traduccinoes actualizadas. Los relojes del applet de relojes ahora varían hasta 24h. El applet de meteorología se ha re-hecho para que funcione mejor independientemente de si se ha elegido el tema claro o el oscuro. Corrección de la desaparición del applet ShowTime, Weather del escritorio tras el inicio de sesión. El applet del tiempo ahora permite la búsqueda por caracteres locales, es decir, no sólo ascii. Tanto el applet de captura de pantalla como el de prisa han sido archivados por su autor, por lo que eliminarán la posibilidad de instalar estos applets en la versión 23.04. Lo dejarán para 22.04 & 22.10 ya que son versiones estables, pero los que lo estén usando deben tener en cuenta que el soporte se ha abandonado. Actualizado budgie-analogue-applet. Ahora se muestra correctamente cuando se utiliza el escalado fraccionario. Además, el reloj está disponible como un widget de Raven para ser añadido. Mejorado el applet de las esquinas (en donde se pueden configurar acciones). Window Shuffler ahora permite apilar en un cuarto de la pantalla usando el teclado o el ratón. Hay un nuevo applet que sustituye al anterior indicador de usuario.



NOTA: algunos de estos applets sólo están disponibles si se usa el repositorio Daily del proyecto:

sudo add-apt-repository ppa:ubuntubudgie-dev/budgie-extras-daily && sudo apt upgrade

Mejoras para la Raspberry Pi: Las opciones de Budgie Pi VNC son ahora por usuario en lugar de por sistema. Añadidas algunas opciones como «preguntar si se acepta la conexión» y el modo de sólo vista. Añadida una notificación emergente cuando una máquina remota se conecta. También se puede desactivar la restricción de aceptar conexiones sólo desde la subred local. Otro beneficio es que como este servidor usa un archivo hash de contraseña en lugar del llavero de gnome, no tenemos que recomendar deshabilitar la contraseña del llavero para que el servidor VNC acepte conexiones si el auto-login está activado. La opción Remote Pi es ahora más limpia y consistente, y no se congela durante las instalaciones.

Actualizaciones en los temas.

La fuente por defecto en el terminal pasa a ser Noto Mono Bold de tamaño 11. En la versión para la Raspberry es la misma, pero sin negrita.

Actualizar

Antes de empezar cualquier proceso de actualización, merece la pena hacer una copia de seguridad de todos los documentos importantes, porque, aunque no suele haber problemas, no se garantiza que el proceso no rompa algo.

Es importante recordar que hay que tener el paquete ubuntu-budgie-desktop; si no está, se instala. Una vez instalado, se puede abrir el terminal y escribir update-manager. Cuando se abra la aplicación, sólo hay que seguir las instrucciones que aparecen en pantalla.

Para nuevas instalaciones, la nueva imagen está ya disponible en la página de descargas de Ubuntu Budgie, o también haciendo clic en el siguiente botón: