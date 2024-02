Ubuntu Core Desktop y Rhino Linux: Malas noticias para este año

En el Linuxverso no siempre todo es color de rosas, buenas noticias o anuncios alegres. De vez en cuando, hay momentos tristes, malos anuncios y hasta malas noticias. Algunas veces suelen ser cosas temporales y otras para largo tiempo o de forma definitiva. Pero, por muy negativo, malo o triste que sean, esto suele ser algo esperado o previsible dentro de cualquier proyecto, más aún en los que suelen ser libres, abierto y gratuitos.

Y este mes de febrero de 2024, hemos conocido sobre 2 malas noticias, que si bien no parecen ser tan graves, seguramente entristecerán un poco a algunos que esperan mejores noticias sobre dichos desarrollos linuxeros. Y estos desarrollos son «Ubuntu Core Desktop y Rhino Linux», quienes respectivamente nos han hecho saber sobre problemas en su lanzamiento y desarrollo actual respectivamente.

Pero, antes de iniciar esta publicación sobre las malas noticias conocidas sobre los proyectos linuxeros «Ubuntu Core Desktop y Rhino Linux», les recomendamos que luego exploren la anterior publicación relacionada con uno de ellos:

Para el caso del lanzamiento inicial del futuro proyecto Ubuntu Core Desktop, el cual, tenía previsto que tuviera lugar poco después del lanzamiento de la próxima versión LTS de Ubuntu, es decir, de Ubuntu 24.04 LTS, y alrededor de finales de abril de 2024, finalmente se ha conocido que esto no va a suceder.

Esto se ha conocido, en respuesta a una pregunta directa sobre este asunto en el hilo de la hoja de ruta de Ubuntu 24.04 LTS, por parte de Tim Holmes-Mitra, director de ingeniería de Ubuntu Desktop en la sección web oficial del Discurso de Ubuntu:

No se lanzará antes del 24.04 y, desafortunadamente, no puedo proporcionar una fecha hasta que hayamos solucionado los problemas que necesitan resolución; queremos que la experiencia del usuario sea excelente y eso llevará tiempo. Afortunadamente, el trabajo que estamos haciendo en Core Desktop en muchos casos beneficia al clásico/híbrido, aunque la vinculación puede no ser evidente de inmediato.