En algún momento tendrá que ser verdad, y parece que estamos cerca de ello. Ubuntu Touch está ahora basado en Ubuntu 16.04, un Xenial Xerus que hace ya seis años que se lanzó y uno y medio que ya no está soportado, pero siempre se ha dicho que más vale tarde que nunca. Y no, no es que la última versión del sistema operativo ya se base en Focal Fosa; es que aseguran que estamos ante la penúltima antes de dar el salto a la base 20.04.

Así lo ha anunciado UBports en su blog, diciendo que OTA-24 es la última de 16.04 con funciones importantes, y que en la siguiente, en la OTA-25, se centrarán en corregir los errores para ya, se supone y se espera que en la OTA-26, pasemos a usar ya un Ubuntu Touch basado en Ubuntu 20.04. Son buenas noticias, claro, pero el más pesimista recordará que la base que usarán en el momento del salto será una que ya está tres años entre nosotros, por lo que el soporte quedará reducido de 5 a 2 años (hasta 2025).

Ubuntu Touch OTA-24, novedades

Base aparte, OTA-24 ha introducido estas novedades:

Desbloqueo de huellas dactilares: Más tiempo de espera entre reintentos de lectura.

Soporte inicial de gestos con doble toque para despertar a los dispositivos seleccionados.

Manejar el esquema sms:// URL para abrir la aplicación de mensajería correctamente.

Aethercast: Soporte de 1080p, otras correcciones.

Aplicación de mensajería y middleware sms/mms: Varias correcciones.

Los botones multimedia de los auriculares funcionan en la mayoría de los dispositivos.

Ajustes de rendimiento de la plataforma Mir-Android, configurables.

Bugs corregidos: La aplicación de mensajería se congela aleatoriamente tras pulsar el botón de retroceso en una conversación. El fondo de escritorio muestra imágenes rotadas tomadas con la cámara del dispositivo. Google Pixel 3a: desincronización de A/V durante la grabación de vídeo . Mejorado el rendimiento del desenfoque del cajón interactivo. «Reset Launcher» congela lomiri-system-settings. Bluetooth con el teléfono volla se rompió a principios de abril



Los usuarios que estén en el canal estable recibirán esta actualización desde la pantalla de ajustes del sistema operativo.