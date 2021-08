UnityX, el arma secreta de Ubuntu Unity 21.10 Impish Indri

Desde que Canonical lo presentara, creo que no somos pocos los que al tener que hablar de Unity lo hemos hecho para mal. Ubuntu se volvió pesado, y muchos buscamos alternativas hasta que dimos con Ubuntu MATE. Tiempo después volvieron a GNOME, y Unity se quedó en su versión 7 y preparado Unity8. Como era difícil de pronunciar y quien más lo estaba usando era UBports, le cambiaron el nombre a Lomiri, pero la versión de escritorio ha vuelto a renacer con Ubuntu Unity Remix y ya están trabajando en UnityX.

Sus desarrolladores se refieren a él como UnityX, y ya hay una web abierta sobre él, pero la «X» es un 10. Sus desarrolladores dicen que está diseñado para los usuarios que de verdad usan el teclado, pero no es un gestor de ventanas como i3 o Sway. Sí que he pensado en Sway al ver la barra superior de UnityX, pero lo que está desarrollando el equipo de Ubuntu Unity es más un escritorio.

The development of UnityX is moving fast and we aim to release 10.0 (stable release) well before the end of this year. UnityX 10.0-rc2 has now been released 🎉

We are accepting merge requests at https://t.co/ZkSwDn5BZk.

Release notes: https://t.co/BYKRjhFWjs pic.twitter.com/gqgnw6ZxxV

— Ubuntu Unity Remix (@ubuntu_unity) August 2, 2021