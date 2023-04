Como ya hace mucho que no uso casi nada Windows, dudo de que sigan existiendo, pero sé qué sí existieron. Si el sistema de las ventanas no podía iniciar, había una cosa que se llamaba «discos de arranque», y lo que hacían era que pudiéramos entrar al sistema operativo aunque no fuera haciéndolo directamente desde el disco duro. Esto es un blog que va de otra cosa, y hay algunos que tenéis la duda de Cómo hacer que Ubuntu arranque desde USB.

Pero lo primero es lo primero. ¿Lo que estás buscando es justamente crear un USB para que, en caso de accidente, Ubuntu pueda iniciar desde él? Lamentamos decir que eso no existe. Aunque todos los sistemas operativos tienen sus gestores de arranque, cada uno funciona de una manera. En Linux, este gestor es el GRUB, cuyas siglas vienen de GNU GRand Unified Bootloader. O por lo menos es así cuando hay más de un sistema operativo instalado en el mismo ordenador. En cualquier caso, no se puede meter un «bootloader» en un USB para iniciar Ubuntu cuando no puede hacerlo. Sí se pueden hacer otras cosas, y es lo que vamos a tratar de explicar aquí.

El arranque desde USB no es posible en Ubuntu, pero hay alternativas

Boot Repair

Va a hacer ya unos cinco años desde que os hablamos por primera vez de Boot Repair aquí en Ubunlog. Su nombre define muy bien para qué sirve: para reparar el arranque, y es una herramienta que se usa mucho en Ubuntu. Es un software que está especialmente diseñado para reparar el GRUB y restaurar el arranque de Ubuntu. El problema es que necesitamos otro ordenador para realizar algunas maniobras. El proceso explicado paso por paso sería este:

Creamos un disco de arranque , vamos a decirlo bien, un Live USB de Ubuntu. En este artículo de nuestra guía lo explicamos más extensamente. Reiniciamos e iniciamos desde el USB. Este paso será diferente y dependerá del equipo en el que estemos. Si no lo hace directamente, lo que tenemos que hacer antes de nada es apagar el equipo, encenderlo y entrar a su configuración (setup). En algunos aparatos es con (Fn)F2, en otros con la tecla «Supr» o «Del» y en otros con alguna otra; hay que averiguar cuál es para poder entrar a esta configuración. En la configuración tenemos que encontrar el apartado del arranque, y poner que el USB sea lo primero de lo que intenta leer. Ya iniciada la Live Session de Ubuntu, le decimos «Try Ubuntu» o «Probar Ubuntu» si ya lo hemos puesto en nuestro idioma, vamos a suponer que es el español. Ahora abrimos un terminal (se puede con Ctrl+Alt+T) y escribimos lo siguiente para instalar Boot Repair:

sudo add-apt-repository ppa:yannubuntu/boot-repair && sudo apt update && sudo apt install -y boot-repair && boot-repair

Con la última parte del comando, se ejecutará la herramienta automáticamente, y nosotros sólo tenemos que seguir las instrucciones que aparecen en pantalla para reparar el arranque del Ubuntu que tenemos en nuestro disco duro. Es difícil explicar mejor los pasos y hacer capturas de pantalla, ya que deberíamos romper a propósito el GRUB de Ubuntu y esto no es una tarea sencilla. Cuando se complete la reparación, sólo quedaría reiniciar, y debería arrancar con total normalidad.

Reinstalar el GRUB

No tiene mucho que ver con la cuestión de arrancar desde el USB, pero puede ser otra solución, y las soluciones nunca están de más. Se repararía así:

Iniciamos desde el LiveUSB. Como en lo explicado más arriba, cuando nos diga qué hacer, elegimos la opción de probar el sistema operativo para poder usar todas sus herramientas. Ahora que ya estamos dentro, abrimos un terminal, algo que puede hacerse con la combinación de teclas Ctrl + Alt + T . Usamos este comando para averiguar la partición en la que está instalado Ubuntu:

sudo fdisk -l

Montamos la partición de Ubuntu en el directorio /mnt con este comando (cambiando la X y la Y por las de unidad y partición, como puede ser sda1):

sudo mount /dev/sdXY /mnt

Ahora hay que montar las particiones especiales del sistema:

for i in /sys /proc /run /dev; do sudo mount --bind "$i" "/mnt$i"; done

En el siguiente paso y con el siguiente comando, cambiaremos el directorio raíz a la partición montada:

sudo chroot /mnt

A continuación reinstalamos el GRUB en el disco duro (como antes, cambiando la X por la letra del disco, como sda):

grub-install /dev/sdX

Actualizamos la configuración del GRUB:

update-grub

En los siguientes pasos vamos a hacer el camino de vuelta, empezando por salir de la sesión chroot con «exit» sin las comillas. Ahora desmontamos las particiones especiales del sistema:

for i in /sys /proc /run /dev; do sudo umount "/mnt$i"; done

Por último, reiniciamos el ordenador. Para ello, no tenemos que olvidarnos de sacar el USB de instalación, o de lo contrario volverá a entrar desde él y no veremos los cambios.

Reinstalando el sistema operativo

Si lo anterior no lo ha reparado, otra alternativa es reinistalar Ubuntu. Para ello, desde el USB en el que estamos intentando reparar el inicio de Ubuntu también podemos reinstalar el sistema operativo. En este artículo explicamos cómo instalar Ubuntu paso a paso. Si seguimos lo que se explica ahí, llegará a un momento en el que detectará que ya tenemos Ubuntu instalado, y nos ofrecerá la posibilidad de instalar el nuevo Ubuntu junto al viejo Ubuntu o instalarlo encima. Una opción que no es mala es hacerlo uno junto al otro, ya que volverá a instalar el GRUB, el nuevo GRUB debería sustituir al anterior y ya sería posible entrar en el que aquí estamos llamando «viejo Ubuntu». Lo malo, claro está, que luego tendríamos dos Ubuntus en el mismo equipo.

Pero no es tan mala opción, ya que luego, con GParted, podemos eliminar el «nuevo Ubuntu» y redimensionar el tamaño del «viejo Ubuntu» para que recupere todo el espacio. Pero lo más seguro aquí creo que es reinstalar, yendo a «Más opciones» y no marcar como formatear a la carpeta raiz (/) ni la /home, si es que la tenemos.

Esperamos que este artículo os haya resuelto algunas dudas, y sobre todo, ayudado a arreglar algun problema serio y que vuestro Ubuntu vuelva a iniciar, o por lo menos que hayáis podido recuperar los documentos más importantes.