Tux Paint 0.9.27, se actualiza esta aplicación de dibujo para niños

En el siguiente artículo vamos a echar un vistazo a Tux Paint 0.9.27. Esta es la última actualización publicada de esta aplicación de dibujo de código abierto, gratuita y multiplataforma pensada para niños. Tux Paint es un programa de dibujo para niños de 3 a 12 años, libre y ganador de premios. Esta aplicación se usa en escuelas del mundo entero como herramienta en el aprendizaje. En este programa se combina una interfaz sencilla, con divertidos efectos de sonido.

Tux Paint 0.9.27 está aquí casi cuatro meses después de la versión anterior, e introduce nuevas formas de dibujar en el programa. Entre ellas se incluyen no menos de seis nuevas herramientas, como Paneles para encoger y duplicar dibujos en una cuadrícula de 2 por 2 como los que se utilizan para los cómics.

Características generales de Tux Paint 0.9.27

Las herramientas de pintura y línea de Tux Paint ahora admiten pinceles que giran según el ángulo del trazo . Esta función de rotación, así como las funciones de pincel direccional y animado más antiguas, ahora se indican visualmente mediante el selector de forma de pincel. Además, la herramienta Relleno ofrece un modo de pintura a mano alzada para colorear de forma interactiva dentro de un área.

. Esta función de rotación, así como las funciones de pincel direccional y animado más antiguas, ahora se indican visualmente mediante el selector de forma de pincel. Además, la herramienta Relleno ofrece un modo de pintura a mano alzada para colorear de forma interactiva dentro de un área. También es nuevo en Tux Paint 0.9.27 el pincel de ‘guión giratorio’, la capacidad de mostrar el ángulo de rotación en las instrucciones en la parte inferior de la pantalla al dibujar líneas o rotar una forma, así como la compatibilidad con más herramientas mágicas para actualizar la barra de progreso al dibujar.

al dibujar líneas o rotar una forma, así como la compatibilidad con más herramientas mágicas para actualizar la barra de progreso al dibujar. Se han agregado seis nuevas herramientas mágicas a Tux Paint . Los paneles encogen y duplican el dibujo en una cuadrícula de 2 por 2, lo que es útil para hacer cómics de cuatro paneles. Una de las nuevas herramientas va a producir colores complementarios. Lightning dibuja de forma interactiva un rayo. Reflejo crea un reflejo de lago en el dibujo. La herramienta estirar, estira y aplasta la imagen como un espejo de casa de diversión. Por último, Smooth Rainbow proporciona una variación más gradual de la clásica herramienta Rainbow.

. Los paneles encogen y duplican el dibujo en una cuadrícula de 2 por 2, lo que es útil para hacer cómics de cuatro paneles. Una de las nuevas herramientas va a producir colores complementarios. Lightning dibuja de forma interactiva un rayo. Reflejo crea un reflejo de lago en el dibujo. La herramienta estirar, estira y aplasta la imagen como un espejo de casa de diversión. Por último, Smooth Rainbow proporciona una variación más gradual de la clásica herramienta Rainbow. También se han actualizado varias herramientas de Magic existentes . Se realizaron mejoras en Halftone, que simula fotografías en papel de periódico. La herramienta Caricatura, hace que una imagen parezca un dibujo de caricatura, y TV simula una pantalla de televisión.

. Se realizaron mejoras en Halftone, que simula fotografías en papel de periódico. La herramienta Caricatura, hace que una imagen parezca un dibujo de caricatura, y TV simula una pantalla de televisión. Las herramientas de Magic ahora están agrupadas en colecciones de efectos similares.

en colecciones de efectos similares. Esta versión también mejora las herramientas Blocks, Cartoon, Chalk, Emboss y Halftone Magic con la capacidad de alterar la imagen completa a la vez , y actualiza la herramienta TV Magic para dividir los píxeles en componentes rojo / verde / azul.

, y actualiza la herramienta TV Magic para dividir los píxeles en componentes rojo / verde / azul. La documentación para el usuario de Tux Paint también se ha actualizado , y el programa Tux Paint Config se ha actualizado para admitir mejor pantallas más grandes y de alta resolución.

, y el programa Tux Paint Config se ha actualizado para admitir mejor pantallas más grandes y de alta resolución. También se han reparado algunos errores menores.

Estas son solo algunas de las características y mejoras que se han añadido a esta nueva versión del programa. Para obtener más detalles sobre los cambios incluidos en Tux Paint 0.9.27, los usuarios que lo deseen pueden visitar la página en la que han anunciado el registro de cambios completo.

Instalar Tux Paint 0.9.27

Los usuarios de Ubuntu, no encontraremos un paquete .deb para descargar Tux Paint 0.9.27 desde el sitio web oficial. Pero no hay problema, si dispones de esta tecnología habilitada en tu sistema, también está disponible este programa en Flathub como paquete Flatpak. Si utilizas Ubuntu 20.04, y todavía no cuentas con esta tecnología habilitada en tu equipo, puedes seguir la guía que escribió un compañero en este blog al respecto.

En Ubuntu, tan solo es necesario abrir una terminal (Ctrl+Alt+T) y ejecutar en ella el comando de instalación:

flatpak install flathub org.tuxpaint.Tuxpaint

Una vez finalizada la instalación, podemos buscar el lanzador de este programa en nuestro sistema. Además, tendremos la posibilidad de iniciarlo escribiendo en la terminal:

flatpak run org.tuxpaint.Tuxpaint

Desinstalar

Para eliminar este programa, no hay más que abrir una terminal (Ctrl+Alt+T) y ejecutar en ella:

flatpak uninstall org.tuxpaint.Tuxpaint

Tux Paint se utiliza en escuelas de todo el mundo como una actividad de dibujo de alfabetización informática. Este programa combina una interfaz fácil de usar, divertidos efectos de sonido y una mascota de dibujos animados que guía a los niños mientras usan el programa. La interfaz del programa presenta a los niños un lienzo en blanco y una cierta variedad de herramientas de dibujo, para que puedan dar rienda suelta a su creatividad. Para obtener más información, los usuarios podemos consultar la página web del proyecto.