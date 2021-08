Hace ya tiempo que aparecieron varios proyectos que pretendían convertirse en sabores oficiales de la familia Ubuntu. Uno de los últimos en presentar su candidatura fue Ubuntu Unity, con lo que muchos esperábamos que tendríamos el descontinuado entorno gráfico de Canonical con las novedades que se iban lanzando cada seis meses. Pues bueno, parece que no se parecerá en nada, o eso entendemos tras haber probado UnityX Rolling. Pero, ¿qué es esto?

Sin más información que el tweet que tenéis más abajo, en estos momentos podemos especular y compararlo con GNOME OS. Aunque incluya «OS», no se trata de un sistema operativo al uso, sino de una imagen en la que podemos probar todas las novedades que van añadiendo a GNOME. UnityX está basado en Ubuntu, y al iniciar la ISO podemos ver el nombre del sistema operativo, por lo que probablemente estemos ante el futuro Ubuntu Unity.

A new rolling ISO with UnityX (which will keep getting the latest changes), based on Ubuntu, has been released and can be found at https://t.co/ymdipZmk2g

Unfortunately, the https://t.co/Csrpr2LFik server is down at the moment and we've reported the issue to @fosshostorg pic.twitter.com/nfkI632qcf

