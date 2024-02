Vanilla OS 2 Beta: Nuevo lanzamiento de la Distribución inmutable

Como es bien lógico pensar, aquí en Ubunlog, solemos prestar gran atención a las novedades informativas y noticias del Linuxverso que tienen relación directa con el sistema operativo Ubuntu. Y también con la Distribución Madre Debian GNU/Linux, de la cual, se deriva originariamente la primera mencionada.

Por ello, frecuentemente solemos dar a conocer sobre los nuevos lanzamientos no solamente de Ubuntu y Debian, sino también de Distros GNU/Linux poco conocidas o innovadoras basadas en estos sistemas operativos libres y abiertos antes mencionados. Siendo 2 buenos ejemplos recientes, sobre Rhino Linux 2023.4, Starbuntu 22.04.3.11, y uno poco más atrás en el tiempo, sobre Vanilla OS 22.10. Y dado que, este último proyecto linuxero mencionado ha vuelto a anunciar sobre la disponibilidad de una nueva versión llamada «Vanilla OS 2 Beta», pues hoy abordaremos las novedades sobre dicho lanzamiento oficial.

Vanilla OS 22.10: Lista la primera versión estable con GNOME 43

Pero, antes de iniciar esta publicación sobre las novedades ofrecidas dentro de este segundo lanzamiento llamado «Vanilla OS 2 Beta», les recomendamos explorar una anterior publicación relacionada con el primer lanzamiento de dicha Distribución GNU/Linux, al finalizar de leer esta:

Vanilla OS 2 Beta: La primera versión en congelación de características

Sobre las novedades realizadas en Vanilla OS 2 Beta

Seguramente, y como es lógico deducir, pensarás que por ser el segundo lanzamiento oficial del proyecto, y que se ha dado en tan muy poco tiempo con respecto al primero (+/- 4 meses) las novedades a ofrecer no serán muchas o de gran importancia. Pero, la verdad es que sí, en este caso, los cambios, mejoras y añadidos son muchos, ya que, según sus desarrolladores:

Vanilla OS 2 Beta, de nombre código Orchid (Orquídea), es una completa reinvención del proyecto, con el objetivo de proporcionar un sistema operativo más estable, seguro, rápido y fácil de usar sin compromisos. Por ello, se ha reevaluado el proyecto desde sus raíces, y se han incorporado muchas novedades provenientes de una amplia retroalimentación recibida con la primera versión.

Lista de Novedades destacadas

Antes de empezar a mencionar brevemente algunas de las novedades más destacadas dentro de Vanilla OS 2 Beta (Orquídea) es importante destacar que, aunque a primera vista todo pueda parecer muy similar a la primera versión, realmente los cambios han sido muchos y de gran importancia. Lo que pasa es que, son cambios profundos dentro del propio sistema operativo, es decir, bajo el capó, por lo que no suelen ser apreciados visualmente por un usuario común. Pero, sin duda alguna, estos hacen de la Distribución Vanilla OS un mundo completamente nuevo, es decir, un sistema operativo con nuevas tecnologías, conceptos y estándares.

Y para que tengas en cuenta la importancia de lo realizado, a continuación te mencionamos 5 de las novedades más destacadas para este nuevo lanzamiento:

Una nueva base hibrida basada en paquetes de Debian y módulos Vib

Esto se ha ello con el objetivo de proporcionar más flexibilidad y control sobre el sistema operativo y los procesos de actualización de la Distribución.

La implementación de ABRoot versión 2

La cual, es una completa reescritura del proyecto de A/B Partitioning, y que ha sido diseñada para ser más confiable y más rápida, con el objetivo de asegurar que el SO reciba una copia exacta de la imagen probada.

La inclusión de soporte para LVM Thin Provisioning

Con el objetivo de mejorar la gestión del espacio asignado para las dos particiones de raíz, que sumaban anteriormente 20 GB para root y ocupaban 40 GB de espacio en disco al finalizar la instalación. Por lo que ahora, las dos particiones raíz comparten un total de 20 GB, que son asignados dinámicamente y basándose en el tamaño de las dos particiones. Proporcionando así, más espacio en disco para los datos del usuario.

La sustitución del uso del comando SUDO por políticas de PolKit

Para ello, se han implementado políticas de PolKit, permitiendo a los usuarios realizar operaciones privilegiadas de una manera más controlada y segura. Ya que, PolKit se integra en el SO como una autoridad de autenticación centralizada, y permite que las operaciones privilegiadas se gestionen mediante políticas específicas definidas para cada acción.

La inclusión de 2 nuevas herramientas llamadas FsGuard y FsWarn

Esto con el objetivo de hacer al SO más seguro y confiable. La primera, FsGuard, es una herramienta que se inicia durante el arranque del SO, y comprueba la integridad de los binarios del sistema para asegurar que no hay discrepancias con el estado proporcionado por la imagen del sistema. Sin embargo, si FsGuard detecta una modificación, iniciará la segunda herramienta llamada FsWarn, la cual, buscara detener el arranque del SO, notificando al usuario del problema y aconsejándoles que reinicie el mismo a un estado anterior seguro, garantizando así, la integridad del sistema.

Otras novedades incluidas

Se ha agregado un nuevo fondo de pantalla oficial y las herramientas VSO y Apx se han reescrito en buena medida para mejorar la gestión de los paquetes y el soporte para aplicaciones Android. Además, de añadir más funcionalidades para desarrolladores y creadores.

Por último, entre muchas otras más, se ha sustituido «Distinst» por «Albius» en el instalador de la Distro. Siendo Albius, una herramienta de desarrollo propio, capaz de gestionar el sistema de imágenes OCI. Lo que permite cubrir, más y mejor, todo el proceso de instalación.

Con la salida de Ubuntu como base para el sistema, tuvimos que reescribir el soporte para cambiar los perfiles PRIME, una característica que permite cambiar rápidamente y fácil entre tarjetas gráficas. Debido a las complejidades de portar esta característica a la vainilla OS 2 y su estructura inmutable única, desarrollamos una nueva herramienta (prime-switch) compatible con el nuevo sistema.

Y para más detalles de cada una de estas novedades y otras no mencionadas, recuerda explorar el anuncio oficial del lanzamiento.

Resumen

En resumen, este nuevo y segundo lanzamiento del proyecto de sistema operativo Vanilla OS, conocido bajo el nombre de «Vanilla OS 2 Beta (Orquídea)» representa un gran cambio y un avance bien significativo hacia adelante, es decir, en forma positiva para el éxito proyecto. Ya que, todo lo implementado y dado a conocer mejora en gran medida la usabilidad de la misma en ambientes más reales. Es decir, para su uso en escenarios de trabajo cotidiano, tanto en el hogar como la oficina, y para los más diversos tipos de usuarios.



