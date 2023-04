Ya hace casi dos días desde que tenemos disponible la versión estable de Ubuntu 23.04. La langosta lunar es una que, como si estuviera en un plato, durará menos otras, es decir, es un lanzamiento de ciclo normal y estará soportado durante 9 meses, 6 hasta 23.10 y tres más de cortesía para que nos dé tiempo a actualizar. Con cada nuevo lanzamiento hay novedades que pueden llegar en forma de nuevas funciones, eliminaciones, cambios de filosofía…

Así que aquí va un artículo de esos en los que aconsejamos qué hacer tras instalar una nueva versión de Ubuntu, en este caso Ubuntu 23.04. Para el que no sepa cómo instalar el sistema operativo, aquí en Ubunlog hay una guía ya con el nuevo instalador basado en Flutter; lo único es que hay que hacer un poco la vista gorda y no hacer caso de que aparece el kudu de 22.10, pero porque esa guía se hizo semanas antes del lanzamiento de Ubuntu 23.04. Una vez instalado, aquí van unos consejos.

Antes de seguir, soy perfectamente consciente de que algunos de los siguientes puntos se explican en prácticamente cualquier nuevo lanzamiento. Y es que lo que hay que hacer es un poco lo mismo, pero adaptado a una nueva versión.

Ajustar el software que necesitaremos en Ubuntu 23.04

Actualizar los paquetes

Es probable que no haya mucho que actualizar, sobre todo si se lee este artículo en el momento en el que se publica. Pero siempre merece la pena actualizar los paquetes a su última versión. De hecho, ahora mismo hay un fallo de seguridad CVE circulando por los medios sobre el que no estoy familiarizado, pero si afecta a Ubuntu 23.04 de alguna manera, Canonical lo parcheará pronto. Por motivos como este merece la pena abrir un terminal y escribir:

sudo apt update && sudo apt upgrade

Otra opción es ir al cajón de aplicaciones, que para los que no conozcan Ubuntu/GNOME está en el icono con 9 cuadraditos pequeños, buscar Actualización de Software, lanzar la aplicación e instalar las novedades si aparece alguna.

Eliminar lo que no queremos

También se conoce como «bloatware». Aunque no sea bloatware por definición, es probable que haya algo que no queremos, por lo que merece la pena desinstalarlo si sabemos que no nos va a perjudicar de ninguna manera. Para ello, en la aplicación Ubuntu Software nos desplazamos a la pestaña Instalados, buscamos lo que no queremos y lo eliminamos.

Cuidado con eliminar algo que podamos necesitar. Yo, que no suelo jugar mucho, suelo eliminar cosas como el solitario. Es un ejemplo, un juego que sé que no va a romper nada del sistema. Si hay dudas, mejor dejarlo.

Como dato, se puede hacer la instalación mínima para evitar el bloatware antes de que sea instalado, pero el problema es que así también podríamos echar en falta algunos programas.

Instalar lo que sí vayamos a usar

El paso inverso al anterior. También podemos hacerlo según echemos en falta algo, y tampoco estaría mal hacerlo así. Pero merece la pena que no echemos en falta ninguna herramienta en el momento en el que la necesitemos.

Podemos instalar software desde Ubuntu Software, aunque más adelante explicaremos alguna alternativa. También podemos ir a páginas web oficiales e instalar el paquete .deb. Tutorial relacionado.

Usar controladores adicionales

En Ubuntu y Linux en general, los controladores de código abierto suelen ir bien, pero en ocasiones no lo hacen. Un ejemplo es si se va a jugar: probablemente sea mejor instalar los drivers privativos de nuestra tarjeta gráfica. Para ello, iremos al cajón de aplicaciones, Software y actualizaciones y luego a «Más controladores». Si aparece algo, podemos instalarlo. Si tenemos hardware que no aparece ahí, pues ya nos va a tocar ir a la página del fabricante y hacer lo que nos expliquen. En algunos casos, la información la encontraremos en Internet y la proporcionará la comunidad.

Instalar GNOME Software en Ubuntu 23.04 y añadir soporte para paquetes flatpak

Como habíamos adelantado, íbamos mencionar alternativas. Ubuntu Software prioriza los paquetes snap, unos que no gustan mucho a la comunidad. Uno de los mejores consejos que podemos dar desde hace ya varias versiones es que no la desinstalemos, pero la «guardemos en un cajón». Lo que haremos será seguir los pasos descritos en este artículo. Yo también quito la tienda que viene por defecto del dock y pongo como favorita la GNOME Software.

Activar opciones recomendadas

Merece la pena activar Luz Nocturna, lo que cambia los tonos de la pantalla para que el cuerpo «entienda» que se está haciendo de noche y empiece a relajarse. Esta opción está en Configuración/Monitores/Luz nocturna, y se puede indicar el horario y la calidez. También podemos elegir el perfil de energía desde Configuración/Energía, siempre y cuando estemos en un portátil. Se puede elegir entre que consuma menos, un punto medio o que priorice el rendimiento. En el apartado de energía también podemos hacer que muestre el porcentaje de batería que nos queda.

Personalizar nuestro nuevo Ubuntu 23.04

Esto ya es algo que depende de cada usuario, pero hay que dejarlo como a nosotros nos guste. El tema claro u oscuro lo habremos elegido durante la instalación, pero hay otros puntos que se tienen que modificar después. Lo primero que me viene a la cabeza es el dock, que está a la izquierda. Soy consciente de que a muchos les gusta que esté ahí, pero incluso a estos usuarios les recomendaría que activaran la opción de que se oculte automáticamente para que no ocupe espacio cuando tenemos un programa maximizado.

Desde los ajustes podemos cambiar también el color de acento. En Ubuntu es el naranja por defecto, pero podemos elegir otros como el rojo (el de Edubuntu) o el morado. En definitiva, darse un paseo por las opciones e ir dejando las cosas a nuestro gusto. Si os estáis preguntando cómo personalizar el escritorio para eliminar la carpeta de inicio o modificar su posición, se hace desde un clic derecho en el escritorio.

Fíjate bien y disfruta de los retoques estéticos y otras mejoras

Esto no es algo que haya que hacer para cambiar nada, pero sí es algo que llamará la atención a los usuarios de versiones anteriores. Ubuntu 23.04 ha añadido muchos retoques estéticos, como una fuente más estilizada. También se ven mucho mejor otros componentes, y bueno, hay que disfrutar la mejoría. También ha mejorado mucho Nautilus, con soporte para nuevas vistas, entre otras cosas.

Cambiar Firefox por su versión DEB… en el futuro y si es posible

Este punto puede envejecer mal dentro de unas semanas o hacerlo muy bien. Firefox beta está en el momento de escribir este artículo como paquete DEB, o por lo menos lo está en la beta2 en su versión de inglés estadounidense (en_US). No sabemos qué pasará en el futuro, pero hay varias posibilidades. Una de ellas es que llegue el día en el que la versión estable también esté en formato DEB, y, como extensión de esta posibilidad, no se puede descartar que la primera instalación nos añada el repositorio de Mozilla como hacen Chrome o Vivaldi.

Esto solucionaría muchos dolores de cabeza para los que no quieren para nada los paquetes snap, pero también hay que decir que el paquete oficial (snap) está mejorando con el paso del tiempo. Aún así, yo no dudaría y haría el cambio si llega a ser posible.

Instalar una extensión para apilar ventanas en Ubuntu 23.04

Según ciertos rumores, Ubuntu 23.10 incluirá por defecto una extensión para apilar ventanas de manera «avanzada». La diferencia entre este modo avanzado y lo que hay disponible desde, si no recuerdo mal, 16.04 es que si hay dos una al lado de la otra, al hacer más grande una encoge la otra.

La extensión está en los repositorios por defecto de Ubuntu 23.04, y se puede instalar abriendo un terminal y escribiendo:

sudo apt install gnome-shell-extension-ubuntu-tiling-assistant

Aparecerán nuevos ajustes en Configuración para gestionar un par de opciones.

Estos son sólo unos consejos de cosas que se pueden hacer tras instalar Ubuntu 23.04. Si tenéis alguna sugerencia que queráis compartir, serán bienvenidas y probablemente añadidas a este artículo.